Drie maanden cel voor Baarnse vrouw die inreed op buren

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 22 december 2016, 14:11 uur | update: 16:08 uur

Politie onderzoekt de plek des onheils na de burenruzie. Foto: Caspar Huurdeman

BAARN - Een 34-jarige vrouw uit Baarn moet de gevangenis in omdat ze met haar auto op een groep mensen is ingereden. Ze krijgt negen maanden cel waarvan zes voorwaardelijk.



In mei van dit jaar liep een ruzie op de Oosterstraat helemaal uit de hand. De vrouw gooide een ruit van een woning van één van haar buren in. Toen de politie daarna bij haar buren op de stoep stond, reed ze met haar auto op de groep in.



Twee mensen raakten gewond. Een agent liep een hersenschudding en kneuzingen op en een ander slachtoffer brak zijn enkel. De rechter acht de Baarnse vrouw daarom schuldig aan zware mishandeling.



Ook is de vrouw schuldig aan vernieling van een auto en de ruit van de woning. Ze moet een schadevergoeding van 1900 euro betalen aan één van de slachtoffers.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht