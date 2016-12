Regiotaxi Utrecht mag ondanks klachtenregen door

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 15:48 uur | update: 16:50 uur

Foto: BRU/Erik van 't Woud

UTRECHT - De Vier Gewesten (DVG) mag het vervoer van de Regiotaxi Utrecht blijven verzorgen. Dat hebben de provincie, de gemeente Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht besloten.



Honderden taxi's van de nieuwe Regiotaxi Utrecht kwamen sinds oktober niet op tijd. Daardoor moest een oudere vrouw bijvoorbeeld urenlang in de lobby van een zorgcentrum wachten.



De provincie gaf eerder aan snel verbetering te willen zien. Er werd een brief met een waarschuwing naar DVG gestuurd.



NORM

De gemeente Utrecht laat donderdag weten dat het aantal klachten in december gedaald is. 93% van de ritten vertrok op tijd. "Daarmee wordt voldaan aan de in de ingebrekestelling opgenomen tijdelijke norm voor deze periode van 90%."



Wel is er op sommige punten nog verbetering nodig. Het gaat dan om het voldoen aan de normen van de omrijtijd, de GPS-registratie en het afhandelen van klachten.



VERWACHTING

Een woordvoerder van de provincie weten dat de verwachting is dat De Vier Gewesten het taxivervoer tot het einde van de concessie blijft uitvoeren, mits bovengenoemde punten verbeterd worden. De concessie loopt eind 2018 af.



De Regiotaxi Utrecht verzorgt vervoer in de gemeente Utrecht en in Maarsen.



Reacties van lezers Dit is een hele logische beslissing. Voor de bestuursorganen telt de kwaliteit namelijk helemaal niet maar alleen het geld. De bestuurders maken zelf namelijk geen gebruik van de regiotaxi en hebben ook totaal geen last van de slechte kwaliteit. Jamesutrecht uit Utrecht | 22-12-2016 21:48 uur Bij vorige vervoerders werd je altijd gebeld dat de taxi binnen een x aantal minuten arriveert. Dat doet de vier gewesten niet. Je zit dus een half uur rond het bestelde tijdstip met je jas aan te wachten op een telefoontje wat niet komt. Een andere list wat ik heb meegemaakt: De taxi was bijna half uur te laat na de afgesproken tijd, toen ik de centrale belde werd er contact opgenomen met de chauffeur. Volgens haar noemde hem een straat pal om de hoek, hij zou er over 3 minuten zijn. Die drie minuten duurden een kwartier. Daarna moest er nog iemand worden opgehaald. De chauffeur had mazzel dat het lang duurde voordat die persoon in zijn rolstoel en met lift beneden was want hij kon op zijn gemak roken. De persoon in rolstoel moest naar Tuinwijk. Ik woon in Overvecht-zuid. Chauffeur reed de Talmalaan op, moest stoppen voor rood licht bij K. de Jongweg. Hij zei: ik moet omrijden want de ringweg noord staat vol. Pardon? Ik moet in omgeving station Overvecht zijn, nog geen 600 meter afstand en heb helemaal geen ringweg nodig Had ik dat niet gezegd dan was ik nu nog niet thuis.  Moi uit Utrecht | 22-12-2016 18:52 uur Vanzelfsprekend. De kwaliteit is immer niet echt belangrijk. De kosten zijn dat wel. mick uit Utrecht | 22-12-2016 16:31 uur

