Wat is het leukste uitje in de provincie?

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 15:09 uur | update: 15:37 uur

Kasteel de Haar in Haarzuilens. Foto: Natalia Pawlak

PROVINCIE UTRECHT - De ANWB is op zoek naar het leukste uitje in de provincie Utrecht. Er zijn 10 genomineerden, waaronder het Utrechtse Spoorwegmuseum, Kasteel de Haar in Haarzuilens en het Nationaal Militair Museum in Soest.



DOMunder in Utrecht, de Pyramide van Austerlitz en het Dick Bruna Huis in Utrecht zijn dit jaar voor het eerst doorgedrongen in de top tien. Tienduizenden mensen brachten hun stem uit.



Naast de provinciale verkiezing, organiseert de ANWB ook een landelijke verkiezing voor het leukste uitje. DierenPark Amersfoort en Ouwehands Dierenpark in Rhenen zijn in de running om er met die prijs vandoor te gaan. Ze hebben 26 concurrenten.



De winnaars worden op 10 januari bekendgemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Utrechtse Jaarbeurs.



































