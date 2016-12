Extra parkeerplaatsen tegen auto-overlast Woerden

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 15:51 uur | update: 15:55 uur

Wethouder Stolk

WOERDEN - Op sportpark Cromwijck aan de Waardsebaan zijn 31 extra parkeerplaatsen aangelegd. De extra parkeerplaatsen zijn nodig omdat er door het tekort aan parkeerplekken overlast ontstond.



Het gaat om achttien parkeerplaatsen bij Sportlust '46, twaalf parkeerplaatsen bij vv VEP en een parkeerplaats bij de tennis- en hockeyverenigingen. Doordat er te weinig plek voor auto's was, werd er ook geparkeerd in omliggende wijken.



Wethouder Margot Stolk is blij met de parkeerplaatsen. "De extra plaatsen zullen het probleem niet volledig oplossen, daar is meer voor nodig, maar ik verwacht wel een verlichting. Het is een goed begin."



