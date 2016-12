Geen paniek om RS-virus: "We zijn volledig voorbereid"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 16:14 uur | update: 16:14 uur

Kinderinfectioloog Louis Bont. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Het Utrechtse Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) heeft de uitbraak van het RS-virus goed onder controle. Dat zegt kinderinfectioloog Louis Bont.



Gisteren zei het ziekenhuis nog dat er een tekort aan bedden is, net als op veel andere plekken in Nederland.



Het RS-virus grijpt iedere winter om zich heen, maar dit jaar nog meer dan anders. In een Rotterdams ziekenhuis zijn alle verloven van personeel ingetrokken en een ziekenhuis in Den Haag heeft sommige kinderen vanwege ruimtetekort naar het buitenland gestuurd.



GEEN PANIEK

Geen reden voor paniek, aldus Bont. "We zijn volledig voorbereid op de moeilijkste patiŽnten. De ervaring is dat gelukkig in Nederland kinderen zelden of nooit overlijden aan dit virus."



"Ieder jaar liggen alle intensive cares vol met dit virus. Het lijkt wel iets heftiger dan anders." In twintig jaar maakte Bont niet mee dat het zo druk was op zijn intensive care. "Eigenlijk weten we niet hoe dat komt, het zou te maken kunnen hebben met het klimaat."



Alle verpleegkundigen en dokters die in het WKZ zorg dragen voor kinderen met het RS-virus hebben een mondkapje, handschoenen en een schort.



