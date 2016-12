Rechter verbiedt treinstaking vrijdag

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 16:01 uur | update: 16:14 uur

UTRECHT - De staking van treinmachinisten tegen het zogenoemde rondje om de kerk gaat vrijdag niet door. De voorzieningenrechter in Breda heeft de staking die machinistenvakbond VVMC had aangekondigd donderdag verboden.



De bond riep zijn leden in Amsterdam, Rotterdam en Hoofddorp op om 's ochtends het werk neer te leggen. Als dat door zou gaan zou het hoogst waarschijnlijk ook leiden tot vertragingen en uitgevallen treinen in de provincie Utrecht.



Reizigersvereniging Rover was niet te spreken over de aangekondigde staking. "Deze acties zullen voor veel reizigers leiden tot uitgevallen treinen en urenlang wachten op koude stations", zei voorzitter ArriŽn Kruyt eerder donderdag.



