Erika Spil wordt wethouder in Bunnik

Foto: Gemeente Bunnik

BUNNIK - Erika Spil gaat weer aan het werk als wethouder. Nadat ze eerder het veld moest ruimen in De Ronde Venen, gaat ze nu aan de slag in Bunnik.



Spil wordt voorgedragen door de politieke partij Perspectief 21 (P21). Zij vult de vacature in die was ontstaan door het vertrek van wethouder Rob Zakee.



"Bunnik is een kleine gemeente met specifieke problematiek", reageert Spil. "Het vraagt ook om een stabiel college dat staat voor de gemeente. Ik wil daar heel graag mijn bijdrage aan leveren."



Erika Spil is lid van GroenLinks en was vijfeneenhalf jaar wethouder in de gemeente De Ronde Venen namens PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal. Ze besloot, samen met andere wethouders, op te stappen na een motie van wantrouwen.



De gemeenteraad van Bunnik stemt op 5 januari in een speciale openbare vergadering over haar benoeming.



