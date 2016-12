Negen jaar cel voor Amersfoortse cocaïnesmokkelaar Danny H.

Door de nieuwsredactie Ě geplaatst: donderdag 22 december 2016, 16:32 uur | update: 21:34 uur

Een drugshond op zoek naar verboden middelen. Foto: ANP

AMERSFOORT - Amersfoorter Danny H. (30) moet negen jaar de cel in omdat hij grote ladingen coca´ne naar het Verenigd Koninkrijk heeft gesmokkeld. Zes van zijn handlangers moeten ook de gevangenis in.



De rechter acht bewezen dat tussen september en november 2015 in totaal acht transporten hebben plaatsgevonden. Een negende transport (60 kilo coke) werd onderschept in Barneveld.



De criminele bende smokkelde de drugs met een vrachtwagen. De coca´ne werd verstopt in een rol staal zodat de douane het niet zou vinden.



AUTOBEDRIJF BUNSCHOTEN

Via het Bunschotense autobedrijf van H. werden de miljoenen criminele euro's witgewassen. Na een anonieme tip kwam de politie de drugssmokkelaars op het spoor.



ANDERE VEROORDELINGEN

De chauffeur, een 51-jarige Brit, is door de rechtbank in Utrecht veroordeeld tot acht jaar cel. Vier mannen die hielpen met het transport moeten zes jaar de gevangenis in.



Een zevende man die fungeerde als katvanger (hij was bestuurder van de vennootschap waaronder de truck geregistreerd stond) krijgt ÚÚn jaar cel waarvan de helft voorwaardelijk.



VRIJSPRAAK MOEDER

De moeder van ÚÚn van de verdachten is vrijgesproken. In haar huis is twee kilo coca´ne gevonden, maar volgens haar zoon wist ze niet dat dat in haar woning lag.



Het OM wil ook dat de bendeleden miljoenen euro's terugbetalen die ze hebben verdiend met hun criminele activiteiten. Daarover doet de rechter 19 januari uitspraak.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht