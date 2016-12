Oplichters willen riool checken in Driebergen en Leersum

Door de nieuwsredactie Ě geplaatst: donderdag 22 december 2016, 17:02 uur | update: 17:04 uur

Foto: RTV Utrecht

DRIEBERGEN-RIJSENBURG/LEERSUM - In de gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn oplichters actief die zeggen dat ze vanwege rioolwerkzaamheden binnen in woningen moeten kijken. Burgemeester Naafs waarschuwt voor de criminelen op Twitter.



Volgens de burgervader zijn de oplichters vooral actief in Driebergen en moeten mensen die de zogenaamde rioolwerkers zien direct 1-1-2 bellen.



De politie van Leersum, dat ook in de gemeente Utrechtse Heuvelrug ligt, retweet het bericht van Naafs en waarschuwt dat de oplichters ook in hun dorp actief zijn.



