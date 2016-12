Extra cameratoezicht tijdens Oud en Nieuw in Overvecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 16:56 uur | update: 17:15 uur

UTRECHT - De gemeente Utrecht neemt tijdens de jaarwisseling extra veiligheidsmaatregelen in Overvecht. Zo is de politie permanent aanwezig en komen er drie flexibele camera's op en rond de Theemsdreef.



De maatregelen zijn nodig, omdat vooral het gebied rond het winkelcentrum in voorgaande jaren een brandhaard is gebleken. Vorig jaar nog werden auto's, prullenbakken en bushokjes vernield en zeventien jongeren aangehouden.



De opgepakte jongeren mogen deze jaarwisseling uit voorzorg niet in Overvecht komen.



