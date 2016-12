Utrecht hoopt op bezoekersrecord Oranje voetbalvrouwen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 17:41 uur | update: 17:41 uur

Oranje-speelster DaniŽlle van de Donk (links) in actie op het WK. Foto: ANP

UTRECHT - De gemeente Utrecht hoopt een bezoekersrecord te verbreken bij de oefeninterland van de Oranje voetbalvrouwen tegen Frankrijk. De ploegen spelen op vrijdag 7 april tegen elkaar in de Galgenwaard.



Het huidige record staat op ruim 13.000, maar in het FC Utrecht-stadion passen bijna 24.000 mensen. De oefeninterland tegen Frankrijk is precies honderd dagen voor het EK in Nederland. Utrecht is dan ťťn van de speelsteden.



Dus hoopt de gemeente dat het Utrechtse publiek alvast warm wordt gemaakt voor het vrouwenvoetbal. De openingswedstrijd van het EK tussen Nederland en Noorwegen is op 16 juli in Utrecht.



Naast Nederland - Noorwegen zijn er nog drie duels in de Domstad: Engeland - Schotland op 19 juli, Frankrijk - Oostenrijk op 22 juli en Duitsland - Rusland op 25 juli.



Reacties van lezers Utrecht wilde geen vrouwenvoetbal...en nu het EK er aan komt willen ze vooraan staan om zoveel mogelijk centen binnen te harken, dat hadden ze een paar jaar geleden moeten doen toen een geweldig team op moest rotten van Zoudenbalch omdat het slecht zou zijn voor het gras! remco uit Utrecht | 22-12-2016 19:28 uur

