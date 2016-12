Marinelocaties onder verscherpt toezicht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 17:57 uur | update: 17:58 uur

DOORN/MAARTENSDIJK - Twee Utrechtse locaties van de marine staan het komende jaar onder verscherpt toezicht van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het gaat om de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn en Logistiek Centrum Maartensdijk.



Onder meer de opslag van gevaarlijke (afval)stoffen wordt niet goed nageleefd, milieuvergunningen zijn niet op orde en er zijn tekortkomingen op het gebied van de brandveiligheid.



Ook vier locaties buiten de provincie Utrecht staan onder toezicht: de Nieuwe Haven, Fort Harssens en Marinekazerne Erfprins in Den Helder en de Joost Dourleinkazerne op Texel.



Volgens de ILT is tot verscherpt toezicht besloten omdat na eerdere inspecties de marine "nauwelijks verbetering toont". Er zijn zowel vorig jaar als dit jaar veel overtredingen geconstateerd.



De marine moet nu elke twee maanden verantwoording afleggen over de verbeteringen, aldus de ILT. Volgens het ministerie van Defensie zijn de meeste overtredingen vrij eenvoudig op te lossen of te voorkomen.



