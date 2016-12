Burgerinitiatief tegen 'lichtvervuilende' lantaarnpalen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 18:36 uur | update: 21:34 uur

Veel te felle lampen, vinden de inwoners van Leidsche Rijn. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Een groep inwoners van Leidsche Rijn is niet blij met de zogenoemde lichtvervuiling in de wijk. Ze zijn daarom een burgerinitiatief gestart.



Het is voor het eerst dat een burgerinitiatief in Utrecht van de grond komt. Inwoners kunnen zelf een onderwerp op de raadsagenda zetten als ze 250 handtekeningen hebben. En dat is gelukt.



"Lichtvervuiling is slecht voor de natuur", zegt Ria Glas van het burgerinitiatief. "Voor alle beesten en planten die het niet gewend zijn dat het 's nachts licht is. En we willen juist die beesten in de stad hebben."



Glas wil dat de gemeente voortaan alle lantaarnpalen overkapt zodat het licht alleen schijnt naar de plek waarvoor het bedoeld is.



VVD-raadslid Lex van Eijndhoven is blij dat inwoners de zaak aanhangig maken. "Het idee is goed, alleen het betekent ook dat er 50.000 lantaarnpalen in Utrecht aangepast moeten worden in een paar jaar tijd. Dat gaat extra geld kosten."



Reacties van lezers Laat deze groep bewoners dan ook voor de kosten van deze operatie betalen en niet uit de gemeentelijke belastingen. Jamesutrecht uit Utrecht | 22-12-2016 21:44 uur Die afwezigheid van lichtkappen is inderdaad een domme ontwerpfout die je overal tegenkomt, het licht is alleen effectief als het ergens op reflecteert. Het zwarte asfalt op de snelwegen is daarom de ultieme energieverspilling omdat het al licht absorbeert i.p.v. reflecteert. Nico uit Loenen | 22-12-2016 21:18 uur Het lijkt me heerlijk om weer gewoon in de avond de sterren te kunnen zien in plaats van veel licht overal. gaulette uit De Meern | 22-12-2016 19:37 uur Lichtvervuiling is slecht voor de natuur. Zijn er nu echt geen belangrijkere zaken in deze stad te verrichten? Hebben weer een paar geitenwollen sokken die tijd over hebben? Ik geef toe dat ik ook liever niet een fietsende wethoudster tegen kom, dus misschien toch maar in een donker steegje. Peter uit Utrecht | 22-12-2016 19:33 uur Please, ga je druk maken over belangrijkere dingen. Ongelofelijk. Sommige mensen zijn zo verwend geraakt door de welvaart dat ze zich om dit soort dingen druk maken. Ik hoop dat de gemeente niet luistert naar deze groep aanstellers, maar het geld steekt in de zorg of doneert aan de voedselbank. Berend uit De Bilt | 22-12-2016 19:24 uur Goed dat dit probleem nu bekend is bij RTV Utrecht, misschien kunnen jullie wat doen aan de nieuwe lampen, die enige maanden geleden werden gemonteerd, aan de achterzijde van jullie kantoor. Als ik s'nachts uit m'n raam kijkt lijkt het wel overdag! H. van der Werf uit Utrecht | 22-12-2016 19:20 uur Het lijkt mij absoluut geen probleem. Mevrouw Glas zal hiervoor immers graag de portemonnaie trekken. Dus snel hieraan beginnen en de rekening naar deze mevrouw sturen. mick uit Utrecht | 22-12-2016 19:04 uur

