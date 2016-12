Inwoners Vleuten balen van smalle brug

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 19:53 uur | update: 19:53 uur

Vorig jaar gebeurde een ongeluk op Dorpsstraat. Foto: Michiel van Beers

VLEUTEN - De smalle brug in de Dorpsstraat in Vleuten is gevaarlijk voor wandelaars. Dat zeggen omwonenden, die daarbij gesteund worden door Veilig Verkeer Nederland.



Voetgangers moeten de nauwe brug nu delen met auto's en fietsers. De bewoners stellen daarom voor om ten noorden van de brug een voetgangersbrug neer te leggen.



Meerdere gemeenteraadsfracties (PvdA, CDA, ChristenUnie en PvdD) willen van het college weten of de brug inderdaad onveilig is en zo ja of er iets aan gedaan kan worden.



Vorig jaar gebeurde nog een ongeluk op de brug bij de Dorpsstraat. Een 80-jarige vrouw reed toen met de auto tegen de zijkant van de brug. Onduidelijk is of dat kwam doordat de brug te smal is.



