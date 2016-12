Verbouw rangeerterrein voor trams Nieuwegein start

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 20:57 uur | update: 20:57 uur

Een impressie van de nieuwe tramremise. Foto: Provincie Utrecht

NIEUWEGEIN - De provincie start begin volgend jaar met de uitbreiding van het rangeerterrein in Nieuwegein waar de trams komen te staan die gaan rijden op de toekomstige Uithoflijn.



Het huidige rangeerterrein is niet geschikt voor de Uithoflijntrams. In totaal moeten er 39 trams op het terrein komen. Bij P+R Uithof komt ook nog een stalling voor zestien nieuwe trams.



Als medio 2018 ook de nieuwe werkplaats en het kantoor zijn gerealiseerd, is de tramremise in Nieuwegein volledig gemoderniseerd. Het is de bedoeling dat de Uithoflijn vanaf 2018 gaat rijden tussen het centraal station en de Uithof.



