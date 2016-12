Stadsbus in Amersfoort botst op voetganger

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 21:25 uur | update: 21:56 uur

AMERSFOORT - Op de Stationsstraat in Amersfoort is donderdagavond een ernstig ongeluk gebeurd. Een stadsbus van Syntus is rond 21.00 uur gebotst met een voetganger.



De voetganger raakte zwaargewond. Een trauma-helikopter werd opgeroepen om medische hulp te verlenen, maar die landde uiteindelijk niet.



Hoe het slachtoffer er precies aan toe is, is nog niet bekend. De persoon is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht.



Vermoedelijk heeft ťťn van de twee betrokkenen bij het ongeluk een rood verkeerslicht genegeerd.



