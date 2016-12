"Ongeschikte aartsbisschop Eijk moet opstappen"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 22 december 2016, 21:55 uur | update: 22:01 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Aartsbisschop Wim Eijk moet stoppen en zich laten vervangen door "iemand die geschikt is als kerkleider en de dialoog wel aankan". Dat schrijft oud-notaris Wim Gaalman in een open brief namens parochianen in Saasveld.



Aanleiding voor de onenigheid is volgens regio-omroep RTV Oost dat het bisdom Utrecht een voorstelling in de kerk van Saasveld heeft verboden. Er zouden islamitische en hindoeÔstische verwijzingen in de voorstelling zitten.



De parochianen zijn niet blij met Eijk. Volgens hen weigert de aartsbisschop de dialoog aan te gaan met kritische katholieken en "gewone mensen".



Het is niet de eerste keer dat Eijk onder vuur komt te liggen. Vorig jaar begon een katholieke actiegroep in Utrecht een petitie tegen zijn beleid. Aanleiding was toen dat Eijk een groot aantal parochies wilde opheffen.



De open brief is hier te lezen.



