Voetganger komt om bij verkeersongeluk Utrecht

donderdag 22 december 2016, 22:39 uur | update: 23:51 uur

UTRECHT - Op de Oranjerivierdreef in de Utrechtse wijk Overvecht is een voetganger geschept door een auto. Het slachtoffer is zwaargewond met een ambulance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. De man overleed korte tijd later.



De aanrijding vond plaats bij een bussluis. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onbekend. De politie heeft straat enige tijd afgezet voor onderzoek.



Een traumahelikopter was opgeroepen, maar die is uiteindelijk niet geland.







