Brand legt schuur plat in Rhenen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 05:08 uur | update: 08:39 uur

Het vuur brak rond 01.00 uur uit. Foto: Koen Laureij (Foto 1 van 2) De schuur is compleet verwoest. Foto: Koen Laureij (Foto 2 van 2) ‹ ›

RHENEN - In Rhenen is vannacht brand ontstaan aan de Cuneraweg. Bij aankomst van de brandweer stond de schuur al in lichterlaaie. Het gebouw is volledig afgebrand.



Brandweerlieden wisten te voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende bedrijven. Direct omwonenden moesten hun woning verlaten op last van de politie. Niemand raakte gewond.



De brand zorgde voor rookontwikkeling. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht is ook een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen en in de omgeving van de schuur neergekomen. Dit wordt op een later tijdstip opgeruimd.



