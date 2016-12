Nieuw college Veenendaal van start

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 05:43 uur | update: 08:35 uur

Het nieuwe college van Veenendaal. Foto: @raadVeenendaal, Twitter

VEENENDAAL - Het college van Veenendaal is weer compleet. Donderdagavond zijn vijf wethouders benoemd en geïnstalleerd, vier van hen namen ook al deel aan het vorige college.



Het nieuwe college bestaat uit ChristenUnie, SGP, VVD, D66 en CDA. Zij werden het eerder al eens over een programma. De partijen volgen het raadsprogramma dat er al lag en kiezen naar eigen zeggen voor "stabiliteit en continuïteit".



Het vorige college viel in oktober toen vier oud-wethouders vanwege een vertrouwensbreuk niet meer verder wilden met de vijfde wethouder, Frits Beckerman van ProVeenendaal. In het nieuwe college vervangt Engbert Stroobosscher van de ChristenUnie hem.



