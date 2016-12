Automobilist op A12 rijdt sloot in

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 05:57 uur | update: 06:04 uur

De auto raakte rond 02.30 uur van de weg. Foto: Koen Laureij (Foto 1 van 2) De bestuurder kon zelf uit de auto komen. Foto: Koen Laureij (Foto 2 van 2) ‹ ›

BUNNIK - Op de A12 bij Bunnik is een automobilist van de weg geraakt en in een sloot beland. Mogelijk is de man achter het stuur in slaap gevallen.



Het ongeluk gebeurde rond 02.30 uur. De bestuurder kon zelf uit de auto komen en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Ambulancepersoneel heeft hem ter plaatse nagekeken.



De auto raakte flink beschadigd.



