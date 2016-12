Prinses Máxima Centrum zoekt honderd verpleegkundigen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 06:08 uur | update: 06:22 uur

UTRECHT - Het Prinses Máxima Centrum is een grote wervingscampagne gestart. Het zorgcentrum heeft namelijk honderd verpleegkundigen nodig.



Het Utrechtse zorgcentrum is helemaal gespecialiseerd in kinderen met kanker en is sinds twee jaar ondergebracht in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. In 2018 opent de nieuwbouw, tegenover het WKZ.



In een filmpje op Facebook roept het Máxima Centrum HBO- en MBO4-verpleegkundigen op te reageren.



