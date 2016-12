Basisschool Harmelen wil van slechte imago af

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 07:08 uur | update: 08:33 uur

HARMELEN - Basisschool de Horizon in Harmelen wil van haar slechte imago af. Ouders zijn huiverig hun kinderen daar op school te doen na slechte prestaties in het verleden, terwijl de andere twee scholen in het gebouw helemaal vol zitten.



De Inspectie van het Onderwijs noemde de Horizon in 2012 een "zeer zwakke school". Zo waren de resultaten van kinderen veel minder dan van leerlingen op vergelijkbare scholen. Inmiddels is er volgens de school een hoop verbeterd, maar zijn de gevolgen van het slechte imago nog altijd merkbaar.



"Sinds 2012 zijn we gaan opbouwen naar een goede basis, waarin de Inspectie van het Onderwijs al snel weer het volle vertrouwen had", vertelt directeur Ed Ilgen van de school. "We zijn ons daarna ook gaan profileren omdat we wilden kijken wat we Harmelen nog meer konden bieden."



Een voorbeeld hiervan is dat groep 1 al Engelse les krijgt. Daarnaast is de Horizon een zogenoemde KiVa-school. Dat is een schoolprogramma waarbij de nadruk ligt op de sociale vaardigheden en de emotionele ontwikkeling van kinderen.



Maar ondanks de goede bedoelingen, blijft het negatieve imago van de school in stand. De Horizon heeft maar een kleine toeloop van nieuwe leerlingen en in het dorp gaat zelfs het gerucht dat de school dicht moet. Maar volgens Ilgen is dit niet aan de orde.



"We kijken met het bestuur naar de kansen en proberen het zo goed mogelijk te organiseren, zodat kinderen vanuit onze visie blijven stralen. We proberen ze goed onderwijs te geven met de middelen die we hebben."



De Horizon is sinds dit jaar met de katholieke basisschool de Notenbalk en de protestantse Hofwijkschool gehuisvest in een nieuw gebouw.



