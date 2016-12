Filedruk op Utrechtse snelwegen toegenomen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 07:12 uur | update: 08:30 uur

Foto: ANP

PROVINCIE UTRECHT - De filedruk in Nederland is in 2016 toegenomen. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van de VerkeersInformatieDienst (VID). De filedruk - lengte maal de duur van de files - is in 2016 met ongeveer tien procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar.



Het drukst was het dit jaar op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam, daar steeg de filedruk met 4,3 procent, gevolgd door hetzelfde traject de andere kant op met een stijging van 4,2 procent. Op de vierde plek staat de A12 van Utrecht naar Den Haag, daar nam de filedruk met 3,8 procent toe.



LANGERE SPITS

Vooral van april tot en met juli was het drukker dan in dezelfde periode in 2015. Januari en december waren daarentegen weer rustiger. Zowel de ochtend- als de avondspits duren ook langer omdat weggebruikers eerder de weg op gaan. Volgens de VID komt de stijging vrijwel helemaal door de economische groei.



Vorig jaar nam de filedruk ook al toe ten opzichte van het jaar ervoor. Het ging toen om een stijging van de filedruk met 23 procent.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht