"Maak Utrecht Centraal snel veiliger voor blinden"

UTRECHT - De PvdA in Utrecht wil dat er snel iets gebeurt aan de onveilige situatie voor blinden en slechtzienden op het busstation onder Utrecht Centraal. Mensen met een visuele beperking kunnen daar moeilijk de weg vinden en op sommige plekken is het zelfs gevaarlijk.



De partij wil dat er snel wordt ingegrepen. "Met name de situatie bij het ribbelpad is gevaarlijk. Dat moet bij wijze van spreken morgen worden opgelost", zegt PvdA-raadslid Ruben Post.



Donderdagavond bracht de PvdA het onderwerp ter sprake. "De wethouder begon met een heel verhaal met wie verantwoordelijk is in het stationsgebied. Dat is ook ingewikkeld, maar we hadden wel iets meer urgentie verwacht in het antwoord, namelijk dat de problemen eindelijk eens worden opgelost."



Post wil dat de problemen na de kerst worden verholpen. "Als dat niet zo is, vragen we wat ons betreft de raad om uitspraak te doen."



