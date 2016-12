"Villa in Baarn mocht gesloopt worden"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 08:08 uur | update: 09:12 uur

De sloop van de villa leidde tot ophef. Foto: Caspar Huurdeman

BAARN - De recent gesloopte villa aan de Amalialaan in Baarn mocht afgebroken worden. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad. De sloop leidde recent tot ophef, waarna de gemeenteraad vragen stelde aan het stadsbestuur.



Uit onderzoek van het college blijkt nu dat de villa geen monument was. De gemeente kon daarom niet anders dan instemmen met de sloop. Toch wil de PvdA dat soortgelijke gebouwen in de toekomst niet zomaar gesloopt kunnen worden.



"De villa's horen echt bij Baarn, daar moeten we zuinig op zijn en het is zonde als je die sloopt", zegt PvdA-raadslid Mark Eijbaard. "Het is belangrijk dat de villa's op de monumentenlijst staan en dat die lijst zo compleet mogelijk is. Zo kunnen we die panden bewaren voor de toekomst."



Het gemeentebestuur heeft aangekondigd de lijst met monumenten onder de loep te gaan nemen.



Reacties van lezers De villa is geen monument en is niet in eigendom van de gemeente Baarn dan wel andere overheid. De gemeenteraad heeft er in die zin dus geen enkele zeggenschap over. Ik vind overigens ook dat je bij dit soort zaken niet zoveel moet blijven hangen in het verleden. We leven in het nu en gaan naar de toekomst. Tinus Gragwoater uit Vleuten | 23-12-2016 09:41 uur

