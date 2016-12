Utrechts banket als warme broodjes over de toonbank

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 08:29 uur | update: 09:53 uur

UTRECHT - Banketbakkerij Theo Blom uit Utrecht beleeft vandaag een van de drukste dagen van het jaar. De bakkerij aan de Zadelstraat draait overuren om alle kerstkoekjes, kransjes en gebakjes op tijd in de winkel te hebben.



"Het begint eigenlijk al begin september met de voorbereidingen voor Sinterklaas, daarna volgt heel snel kerst en daarna hebben we de oliebollen en nieuwjaarsrecepties", zegt eigenaar Evert van Slooten. "De kerstperiode is best complex omdat de wensen heel erg uiteenlopen."



De bakkerij startte vanochtend om 06.30 uur. "We hebben van de week vol gas gegeven en alle bestellingen aan bedrijven zijn nu afgehandeld. We draaien nu puur productie voor de winkel."



Dit jaar zijn de bitterkoekjes populair en mensen gaan zelf puddingen maken. "Maar ook roomboter amandelstaven en kerstkransen lopen heel goed", vertelt medewerkster Maria.



