"Stijging daklozen in Utrecht voorkomen door snel ingrijpen"

PROVINCIE UTRECHT - Het aantal daklozen in Utrecht is gelijk gebleven, maar dat komt alleen omdat er honderd extra woningen in de stad beschikbaar zijn gekomen. Dat zegt Willem Lammerink van de Tussenvoorziening, een Utrechtse organisatie die opkomt voor daklozen.



Lammerink reageert op cijfers van het CBS. Daaruit blijkt dat landelijk het aantal daklozen gelijk is gebleven. Dat klopt dus, maar alleen omdat de Tussenvoorziening zegt een vooruitziende blik te hebben gehad. "We hebben begin dit jaar wel gemerkt dat het aantal daklozen behoorlijk snel toenam en toen zijn we meteen met de gemeente en andere organisaties in actie gekomen."



Uit de cijfers van het CBS valt op te maken dat het aantal dakloze jongeren flink toeneemt. Lammerink herkent zich in die cijfers en zegt dat dat onder meer komt door de lastige woningmarkt. De stelling van het CBS dat meer allochtonen dakloos zijn, kan hij niet bevestigen. "Die cijfers houden we niet bij."



Lammerink zegt dat het aantal daklozen voorlopig wel op dit niveau zal blijven. "Je hebt altijd mensen die uit hun huis worden gezet. Dus de instroom die blijft. Zo lang er te weinig betaalbare huurwoningen zijn, moet je echt blijven vechten om mensen een plek te geven."



