GroenLinks wil aanpassing rotondes Soest

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 10:26 uur | update: 11:08 uur

Foto: RTV Utrecht

SOEST - GroenLinks in Soest maakt zich zorgen over de zogenoemde 'vierkante' rotondes in het dorp. Aanleiding is de aanrijding van een fietser vorige week op de Dalweg.



Op de rotondes liggen de fietspaden als een vierkant om de rotonde heen, waarmee ze afwijken van landelijke richtlijnen. GroenLinks denkt dat op deze rotondes meer ongelukken gebeuren dan op reguliere verkeerspleinen. Ook Venray en Kampen gebruikt dit type rotonde en ook daar zouden ze slecht bevallen.



De partij wil opheldering over het aantal ongelukken op de rotondes en wil dat het college de verkeerspleinen aanpast aan de landelijke richtlijnen.



Soest nam in 2013 al maatregelen om de veiligheid op rotondes te verbeteren, maar sindsdien gebeurden er toch nog meerdere ongelukken. Voor GroenLinks is dat aanleiding om collegevragen te stellen.



