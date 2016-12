Doodgereden voetganger was 91-jarige Utrechter

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 11:23 uur | update: 11:47 uur

UTRECHT - De voetganger die donderdagavond in Overvecht om het leven is gekomen na een aanrijding, is een 91-jarige man uit Utrecht. Dat heeft de politie bekendgemaakt.



De man stak rond 22.10 uur de Oranjerivierdreef bij een bussluis over toen hij werd geschept door een auto. Die werd bestuurd door een 22-jarige Utrechter. Hij is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Hoe het fatale ongeluk kon gebeuren is nog onbekend.



Veel mensen waren getuige van het ongeluk. Die kunnen een beroep doen op slachtofferhulp. Ook buurtbewoners kunnen daar gebruik van maken, laat de politie weten.



Reacties van lezers Klopt het dat de man tussendoor nog wel weer bij bewustzijn was en pas later in de ambulance is overleden? @ooggetuige uit de buurt. yves uit Utrecht | 23-12-2016 12:20 uur Waar heeft die 22-jarige zijn rijbewijs behaald? Zelfs fietsers leren dat bij haltes van openbaar vervoer overstekende voetgangers te verwachten zijn die net als de optrekkende tram/bus voorrang hebben: je dient daar te remmen! Goochem uit Utreg | 23-12-2016 11:52 uur

