Woerdense basisschool korte tijd ontruimd

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 12:01 uur | update: 12:08 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

WOERDEN - Basisschool de Keerkring in Woerden is vrijdagochtend korte tijd ontruimd geweest. In het gebouw aan de Rembrandtlaan werd een gaslucht geroken, waarop de aanwezige BHV'ers besloten alle kinderen uit de school te halen.



De brandweer en netbeheerder Stedin kwamen ter plaatse voor metingen, volgens de Veiligheidsregio Utrecht werd er in het schoolgebouw geen gas gemeten. De leerlingen konden daarna weer naar binnen.



De Keerkring is een school voor speciaal basisonderwijs.



