Agenten lakken nagels voor Serious Request

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 12:14 uur | update: 12:29 uur

Vandaag hebben we daar even #lakaan!! Foto: @WijkagentHoreca, Twitter

ZEIST/UTRECHT - Politieagenten in de regio doen mee aan de nagellakactie van Tijn. De 6-jarige jongen is ongeneeslijk ziek en organiseerde een actie voor Serious Request, waarmee hij landelijk bekend werd.



De politie in Zeist vindt de actie zo goed dat ze vrijdagmiddag een lakactie organiseren op het Emmaplein. Iedereen die wil doneren en zijn nagels wil laten lakken, kan dat vanmiddag door een agent laten doen.



Ook de wijkagenten van Utrecht doen mee aan de actie. "Normaal doen we er niet aan mee, maar vandaag hebben we daar even #lakaan!!", schreven de wijkagenten donderdag op Twitter. "110 euro voor het goede doel en #tijn erbij! #sr16"



De dj's in het Glazen Huis in Breda hebben tot nu toe ruim drie miljoen euro binnengehaald voor het goede doel. De radiozender zamelt dit jaar geld in voor kinderen die sterven aan longontsteking.



