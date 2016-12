Gorinchem: Vijfheerenlanden moet bij Zuid-Holland blijven

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 14:21 uur | update: 15:35 uur

Foto: RTV Utrecht (Beeldbewerking)

VIANEN - Het plan om de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden bij de provincie Utrecht in te delen, is in het verkeerde keelgat geschoten van de gemeente Gorinchem. Die ligt naast Vijfheerenlanden en vindt dat de nieuwe gemeente in Zuid-Holland moet komen te liggen. De stad verdenkt Utrecht ervan bewust documenten achter te houden.



Als het aan de provincie Utrecht ligt gaan de fusiegemeenten Vianen en het Zuid-Hollandse Zederik en Leerdam vanaf 1 januari 2019 tot Utrecht behoren. Gorinchem vindt dat een slecht idee en vreest voor hoge kosten.



Volgens het college van B en W van Gorinchem is de impact van een vertrek van Vianen uit Utrecht veel kleiner dan als Zederik en Leerdam Zuid-Holland moeten verlaten. Zo werken de gemeenten in Zuid-Holland samen op het gebied van werk en inkomen. Ook moet de politie in Zuid-Holland worden gereorganiseerd en krijgen inwoners met langere aanrijtijden te maken.



KOSTEN

Gorinchem zegt dat geen goede inschatting te maken is van de kosten waar de stad voor moet opdraaien als Vijfheerenlanden in Utrecht komt te liggen. Dat staat ook in een rapport, maar dat wordt volgens Gorinchem bewust achtergehouden door de provincie Utrecht.



Er wordt al langer gesteggeld over de vraag in welke provincie Vijfheerenlanden zou moeten komen te liggen. In september besloot minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst uiteindelijk dat de regie voor de herindeling in Utrecht moest komen te liggen. Niet lang daarna kwam het bericht dat Vijfheerenlanden het best naar Utrecht zou kunnen gaan.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht