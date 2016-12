Houten: Denk aan dierenwelzijn bij levende kerststal

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 14:35 uur | update: 15:35 uur

Horen diren thuis in een levende kerststal, vraag Houten zich af.

HOUTEN - Houten heeft de discussie geopend over levende kerststallen. De gemeente zegt dat voor de schapen, os en ezel een kerststal erg stressvol kan zijn en wil dat organisatoren beter nadenken over het dierenwelzijn.



De dieren moeten soms van ver komen, het is bij de stal altijd druk en veel ruimte hebben ze vaak ook niet, zegt Marloes van Kessel van de gemeente. "Niet voor elk dier is dat prettig en daar willen we organisatoren bewust van maken."



Houten wil levende kerststallen niet verbieden. Als het dierenwelzijn wordt gegarandeerd, is zo'n kerstattractie prima, aldus Van Kessel. In de Nota Dierenwelzijn staat dat de levende kerststallen moeten worden ontmoedigd.



Mensen die een levende kerststal willen organiseren in Houten, moeten voortaan wel een vergunning aanvragen. "En dan gaan wij met hen in gesprek over het dierenwelzijn."



