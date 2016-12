Breukelen-voetballer Dasburg weg na rel rond trainer

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 14:27 uur | update: 14:29 uur

De inmiddels gedateerde elftalfoto van FC Breukelen. Foto: Facebook FC Breukelen

BREUKELEN - De ruzie bij FC Breukelen blijft doorsudderen. Speler Jason Dasburg houdt het voor gezien omdat hij geen vertrouwen meer heeft in de clubleiding.



In een brief aan zijn teamleden en het bestuur schrijft hij te zijn tegengewerkt en onterecht op de bank te zijn gehouden bij het eerste. Dasburg voelt zich gediscrimineerd en de boze brief die trainer Yahiaoui eerder deze week schreef heeft hem daarin gesterkt.



Yahiaoui deed een boekje open over de praktijken bij FC Breukelen. De hoofdklasser zou medewerkers met zwart geld betalen. Ook zou assistent-trainer Jeffrey Pfoster een lastercampagne hebben gevoerd tegen Yahiaoui.



Jamal Yahiaoui is op staande voet ontslagen nadat hij de beerput opentrok.



