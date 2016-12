Datalek in Veenendaal

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 14:40 uur | update: 15:13 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

VEENENDAAL - Vanwege een computerfout is geheime informatie van de Veenendaalse gemeenteraad enige tijd openbaar geweest.



Het datalek is inmiddels gedicht. Afgelopen woensdag meldde een inwoner van Veenendaal zich bij de gemeenteraad met het verhaal dat er een lek zat in NotuBiz, een programma dat politici gebruiken.



De leverancier van het programma heeft het lek even later gedicht. Hoe lang het 'lek' er zat en of mensen daadwerkelijk (geheime) informatie hebben gezien, is nog niet bekend.



De gemeente Veenendaal roept iedereen die informatie heeft gevonden zich te melden. Verspreiden of publiceren van de gegevens uit NotuBiz is strafbaar.



