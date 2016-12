Eetcafé centrum Veenendaal moet sluiten

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 14:54 uur | update: 14:54 uur

VEENENDAAL - Eetcafé Moon in het centrum van Veenendaal moet dicht. De eigenaar heeft geen vergunning voor de zaak aangevraagd.



Als de zaak aan de Zandstraat niet sluit, gaat burgemeester Kolff een boete geven.



Of de eigenaar in aanmerking komt voor een vergunning is nog maar de vraag. Volgens de gemeente is dat afhankelijk van de bestemming, veiligheid en afspraken met de ondernemersvereniging.



"De gemeente juicht ondernemerschap toe, maar wel volgens de landelijke en lokale regelgeving en afspraken. Het is in het belang van de veiligheid en een goed ondernemersklimaat in Veenendaal dat alle ondernemers hun zaken goed op orde hebben."



Reacties van lezers Je zal toch bang worden om daar een zaak te beginnen. Veiligheid, hoezo veiligheid, met broodjes. ventje doet toch geen kwaad. schei toch uit hou toch op burgermeester. BB uit Utrecht | 23-12-2016 15:41 uur

