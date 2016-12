OM: Geen nieuw onderzoek naar dood Dascha

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 15:09 uur | update: 17:10 uur

Foto: Politie.nl

HOLLANDSCHE RADING - Het OM gaat geen extra onderzoek doen naar de dood van Dascha Graafsma uit Hollandsche Rading. De onlangs verschenen reconstructie van haar laatste uren geeft daar geen aanleiding toe.



"Er zijn geen aanwijzingen dat iemand betrokken is geweest bij de aanrijding met de trein of dat er sprake is van een misdrijf". Het OM blijft daarmee vasthouden aan de eerder conclusie dat het 16-jarige meisje niet door een misdrijf om het leven kwam.



NIEUWE RECONSTRUCTIE

De nieuwe reconstructie werd gemaakt in opdracht van de familie van Dascha. Volgens de onderzoekers was het meisje niet alleen toen ze in november 2015 in Hilversum onder een trein kwam en overleed.



Ook zou Dascha haar telefoon niet zelf hebben neergelegd op de plek waar het apparaat zes weken na haar dood werd gevonden.



Het OM heeft de familie inmiddels op de hoogte gebracht van het besluit om geen verder onderzoek te doen.



Dascha kwam ruim een jaar geleden om het leven na een avondje stappen in Hilversum. Haar familie kan zich niet vinden in de veronderstelling dat ze zelf vrijwillig een einde maakte aan haar leven. Ze uitten daarom eerder felle kritiek op het OM.



Reacties van lezers Ik denk dat de familie ook dit niet accepteert. Ik denk ook dat de familie niet doorheeft hoeveel geld al die onderzoeken voor iets wat zij niet willen accepteren kost. Wat verdrietig dat ze maar niet los kunnen laten. Prive uit Nieuwegein | 23-12-2016 20:28 uur er zijn dingen naar voren gekomen zoals,een getuige die in de bewuste trein zat en geen claxon heeft gehoord. een man die langs het spoor ,waar het is gebeurd, woont heeft ook geen claxon gehoord. een persoon die door de politie is verhoord en volgens de politie een kind was,terwijl later bleek dat deze persoon 27 jaar oud is. de NS die heeft gezegd dat op het betreffende traject s'nachts het zicht bijna 0 is,terwijl die machinist verklaarde 3 x te hebben getoeterd en haar heeft zien staan en recht aankeek terwijl uit schouwingen blijkt dat ze van achter is geraakt. er is ook nog iets met een auto,wat niet onderzocht is. de tijd van camerabeelden waar ze op te zien is klopte niet. en zo gaat het lijstje nog verder met onbeantwoorde vragen en vage dingen die om een onderzoek schreeuwen. twee uit | 23-12-2016 19:39 uur Goochem een geblokkeerde telefoon gooi je niet weg die laat je deblokkeren of je geeft het af bij de politie . Er heeft zich tot nu toe nog niemand gemeld die de telefoon gevonden zou hebben en daarna weggegooid . Maar kijk even naar deze docu , https://www.youtube.com/watch?v=WMpcWHHXIo0 misschien dat je dan anders gaat denken . De politie heeft wel vaker grote hele grote fouten gemaakt wat betreft hun conclusie maar ze willen vaak niet toegeven vanwege gezichtsverlies of een tunnelvisie . R.A.F uit Utrecht | 23-12-2016 18:51 uur Een mobieltje op straat vinden, trachten er toegang toe te krijgen, de SIM-kaart blokkeert dus je gooit het weg. Het OM acht die toedracht waarschijnlijker dan wat dat bureau een radeloze familie op de mouw heeft gespeld. Wanhopige mensen een laatste restje wanhoop bieden, dat verdient makkelijk. Het toestel bevatte geen bruikbare sporen waaruit de identiteit van de oorspronkelijke vinder kon worden afgeleid. Einde verhaal: geen bruikbaar spoor. En de machinist van de trein zag ook alleen maar Dascha. De pijnlijkste vragen blijven onbeantwoord: waarom zocht ze in die nacht geen veilige plek om bij zinnen te komen? Waarom nam de wanhoop bezit van haar? Was ze onder invloed van middelen? Hopelijk vond ze rust, nu de familie nog. Goochem uit Utreg | 23-12-2016 15:40 uur

