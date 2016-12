Maffioso uit Napels gepakt in Overvecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 15:36 uur | update: 19:12 uur

Foto: ANP

UTRECHT - Een 46-jarig lid van de Italiaanse maffia is vrijdagmiddag gepakt in Overvecht. Hij is in zijn thuisland veroordeeld wegens drugshandel en deelneming aan een maffiaorganisatie.



De man verbleef in Utrecht bij een landgenoot. In 2013 werd hij door de rechter in zijn geboortestad Napels berecht, hij moet nog ruim 5,5 jaar celstraf uitzitten.



Hij werd opgepakt na een bezoek aan een supermarkt, onduidelijk is welke. Hij werd nog in de gelegenheid gesteld om een tas met kerstinkopen over te dragen aan een bekende.



Het is niet bekend sinds wanneer de man in Nederland verblijft. Hij is gepakt door rechercheurs van FASTNL, een politieteam dat (internationaal) gezochte personen opspoort. Waarschijnlijk wordt hij binnenkort uitgeleverd aan Italië.



MAFFIOSO IN NIEUWEGEIN

Drie jaar geleden werd in Nieuwegein ook een lid van de maffia opgepakt: Francesco Nirta. Hij woonde in een flat boven winkelcentrum Galecop en werd gepakt toen hij een patatje at in de lokale snackbar.



Nirta werd onder meer beschuldigd van moord en wapenbezit. Hij stond op de lijst van de tien meest gezochte maffialeden wereldwijd en zou van 2007 tot 2013 in Nederland hebben gezeten.



