Meer horeca in Utrechtse winkels

UTRECHT - Winkels in Utrecht krijgen meer mogelijkheden om ook een kop koffie of een broodje aan te bieden. Er mag meer vloeroppervlakte worden gebruikt voor tafels en stoelen, maar alcohol blijft taboe. De gemeente Utrecht wil het horecabeleid daarop aanpassen.



In het horecabeleid staat op welke gronden een ondernemer een vergunning krijgt voor een café, restaurant of disco. Op dit moment wordt de Drank- en Horecawet geëvalueerd en daarom is het ook tijd voor een update van het Utrechtse beleid, vindt het college van B en W.



In de plannen staat ook dat er meer ruimte moet komen voor nieuwe restaurants en kroegen in woonwijken. Voorwaarde daarbij is wel dat de overlast beperkt blijft. Ook schrijft het college dat de regels voor terrassen worden aangescherpt en dat straks meer kan met grote feestzalen op industrieterreinen.



WATERPIJPCAFÉ

De gemeente werkt met een indeling van de verschillende soorten horeca en die is aangepast. Zo vallen shisha-lounges voortaan in de zwaarste categorie, waarin ook disco's zijn opgenomen. Gevolg is dat waterpijpcafé's aan veel zwaardere eisen moeten voldoen. Met de nieuwe indeling mogen restaurants af en toe ook evenementen organiseren.



De gemeente gaat met Koninklijke Horeca Utrecht en de wijkraden praten over de invulling van de plannen. De verwachting is dat de gemeenteraad over een paar maanden een besluit neemt.



Reacties van lezers Aan buurtcafés en wijkrestaurants is inderdaad behoefte. Aan grote feesttenten buiten woonwijken op verlaten verouderde bedrijventerreinen ook. Alleen lijkt mij aan horeca in winkels nauwelijks, zeker niet in het van horeca uitpuilende centrum. Goochem uit Utreg | 23-12-2016 17:54 uur

