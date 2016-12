Meisje fietst weg na botsing in Veenendaal

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 16:38 uur | update: 16:41 uur

VEENENDAAL - Een meisje is vrijdagochtend weggefietst na een botsing met een andere fietser in Veenendaal. De politie is naar haar op zoek.



In een oproep op Facebook schrijft de politie dat het meisje ongeveer 13 jaar oud lijkt. Ze is blank en heeft lang donker haar.



De crash was rond 9.45 uur in het centrum van de stad op het Suikervat, ter hoogte van de Rabobank en de parkeergarage. Ook mensen die de aanrijding hebben gezien kunnen zich melden bij de politie.



Reacties van lezers Een paar weken geleden was er een zelfde situatie in Nieuwegein. Daar werd ook over bericht op deze nieuwssite. Degene die was weggereden had voorrang, en de persoon die de politie erbij haalde was lichtgewond en had geen voorrang verleend. Om heel eerlijk te zijn, ik was ook doorgereden als er een idioot was die de regels aan de laars lakt en zelf valt (zoals in die eerdere situatie). Nu kan deze situatie anders zijn, maar als slachtoffer (geen voorrang krijgen waar je het hoort te krijgen) te moeten blijven en vertraging op te lopen, omdat een ander zich niet aan de regels houdt snap ik niet helemaal. Prive uit Nieuwegein | 23-12-2016 20:33 uur

