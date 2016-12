Vogelgriep bij hobbyboer in Rhenen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 16:47 uur | update: 16:53 uur

Foto: Jacob van Essen, ANP

RHENEN - Bij een hobbyboer in Rhenen is vogelgriep geconstateerd. Zijn vijf kippen en vijftien eenden die nog in leven waren zijn uit voorzorg geruimd.



Het is voor het eerst dat de vogelgriep in Utrecht is gevonden sinds de recente uitbraak van het H5N8-virus.



De Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stelt voorlopig geen vervoersverbod in omdat het geval onder de noemer 'wilde vogels' wordt geschaard.



Op veel andere plekken in Nederland is ook pluimvee overleden vanwege vogelgriep. Het virus werd onder meer gevonden bij dode dieren in Stolwijk (Zuid-Holland, net over de grens bij Polsbroek).



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht