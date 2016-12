Alle teams Odin worden geschorst bij nieuwe vechtpartij

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 17:09 uur | update: zaterdag 24 december 2016, 07:49 uur

UTRECHT - De KNVB heeft voetbalvereniging Odin een fikse straf opgelegd wegens de ongeregeldheden vorige maand. Zo wordt de hele vereniging voorwaardelijk geschorst.



Dat betekent dat de complete Utrecht amateurvereniging geen wedstrijden meer mag spelen als binnen nu en een jaar een soortgelijke vechtpartij plaatsvindt. Hoe lang die schorsing dan zal zijn, hangt af van de ernst van nieuwe ongeregeldheden.



MEER STRAF

Het vierde elftal van de club is definitief uit de competitie genomen. Daarnaast worden twee Odin-leden voor anderhalf jaar geschorst, een derde lid voor één jaar en een vierde Odin-voetballer mag vijf wedstrijden niet meedoen.



Tot slot krijgt de club een geldboete van 4.540 euro waarvan 2.270 voorwaardelijk.



VECHTPARTIJ

Een wedstrijd tussen Odin 4 (dat naast stadion Galgenwaard speelt) en Delta Sports 7 uit Houten liep in november compleet uit de hand. Aanleiding was een beslissing van de leider van Delta Sports, die als grensrechter fungeerde.



Spelers gingen op het veld en later in de kleedkamer met elkaar op de vuist. Twee Delta-spelers werden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht; ze hadden allebei een hersenschudding.



