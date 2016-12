Alcoholcontrole op 'kerstborrelvrijdag' bij Daalsetunnel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 17:52 uur | update: 17:52 uur

UTRECHT - Bij de Daalsetunnel vlakbij Utrecht Centraal wordt vrijdagmiddag een alcoholcontrole gehouden. De politie checkt of alle bestuurders in de spits wel nuchter hun kerstvakantie tegemoet rijden.



De politie controleert alleen weggebruikers die in de richting van Lombok rijden.



Enkele rijbanen zijn niet meer toegankelijk, dat leidt tot wat opstoppingen. Tot hoe laat de controle doorgaat is niet bekend.



