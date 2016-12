Vandalen richten ravage aan in kerk aan Oudegracht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 19:12 uur | update: zaterdag 24 december 2016, 08:10 uur

UTRECHT - De Augustinuskerk aan de Utrechtse Oudegracht is vernield door inbrekers. Die sloegen toe in de nacht van donderdag op vrijdag en hebben een grote ravage aangericht.



"Deuren zijn met geweld geopend, bijbels zijn verscheurd, er is een processiekruis vernield dat net gerestaureerd was", vertelt pastoor Huitink.



Waardevolle spullen zijn niet meegenomen. "Er is geen geld in de kerk dus als ze van plan zijn om terug te komen, daarvoor hoeven ze het niet te doen."



Er zijn momenteel sowieso geen waardevolle spullen in de kerk aanwezig omdat het gewelf wordt gerestaureerd. Vorige maand kwam namelijk opeens een deel van het plafond naar beneden gevallen.



Vrijwilligers hebben vrijdag de boel opgeruimd. De politie is langsgekomen om sporenonderzoek te doen. Pastoor Huitink schat dat de schade in de duizenden euro's loopt.



