Jonge vrouwen zwaargewond na auto-ongeluk Oudewater

vrijdag 23 december 2016, 19:14 uur | update: zaterdag 24 december 2016, 10:04 uur

OUDEWATER - In Oudewater zijn vrijdagavond drie inzittenden van een auto zwaargewond geraakt nadat hun voertuig in het water belandde.



Twee jonge vrouwen en een jonge man die achterin de auto zat zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vooral de twee vrouwen lijken er ernstig aan toe te zijn.



De crash gebeurde rond 18.30 op de Ruige Weide, een landweggetje in het buitengebied van Oudewater. Volgens een omstander zijn meerdere bomen langs het water beschadigd en is er een ravagespoor van zeven à acht meter te zien.



Pers en andere omstanders werden door de politie op grote afstand gehouden van de plek waar het ongeluk gebeurde. Burgemeester Verhoeve was aanwezig op de plek waar het ongeluk gebeurde.



