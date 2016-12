OM in beroep in zaak chaletmoord Ermelo

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 20:00 uur | update: 20:05 uur

Foto: ANP

AMERSFOORT - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in zaak rondom de chaletmoord in Ermelo. De rechtbank in Zutphen is het volgens RTV Oost niet eens met de straf die hoofddader Janet S. uit Kampen kreeg opgelegd.



Eerder deze maand werd zij tot twintig jaar cel veroordeeld vanwege doodslag op de Amersfoortse zakenman Ton Kuijf. Justitie had twintig jaar celstraf plus tbs met dwangverpleging geëist.



Maar de rechter wilde geen tbs opleggen omdat S. weigerde zich te laten onderzoeken, schrijft de regio-omroep van Overijssel.



Eerder liet Janet S. zelf ook al weten dat ze in beroep gaat.



