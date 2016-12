"Reanimatiekasten Amersfoort moeten beter bereikbaar zijn"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 20:12 uur | update: 20:29 uur

AMERSFOORT - Amersfoorters moeten veel makkelijker bij de reanimatiekastjes in hun stad kunnen komen. Dat zegt de lokale VVD in reactie op een bericht in AD Amersfoortse Courant.



Daarin staat dat het merendeel van de AED-apparaten in de stad niet beschikbaar is. Dat terwijl de kastjes juist belangrijk zijn om het leven te redden van iemand die een hartaanval krijgt.



Slechts dertien van de ruim tweehonderd apparaten liggen voor het grijpen, de rest is niet aangemeld voor openbaar gebruik. De VVD roept burgemeester Bolsius nu via Twitter op om de eigenaren van deze kastjes actiever te gaan benaderen.



