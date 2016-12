Overvechters na dodelijke crash: "Dit is een racebaan"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 21:25 uur | update: 21:26 uur

In 2012 was ook al een dodelijk ongeluk op de Oranjerivierdreef. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Bewoners van Overvecht hebben het helemaal gehad met de Oranjerivierdreef, waar donderdagavond een 91-jarige voetganger werd doodgereden door een auto. De straat is volgens hen heel onveilig.



Er gebeuren vaker ongelukken in de straat. In 2012 overleed op bijna dezelfde plek een fietser na een botsing met een auto.



"Zet een 30-kilometerbeperking neer", stelt buurman Theo Bensdorp voor. "En een paar camera's bij de stoplichten. Er wordt zo vaak door rood gereden."



Theo hoorde het ongeluk donderdagavond gebeuren. "Ik zat rustig in de huiskamer een boek te lezen en op een gegeven moment hoorden we een daverende klap. Toen ik naar buiten keek zag ik een auto staan en lag er een persoon op de grond."



Een 22-jarige Utrechter bestuurde de auto. Hij is aangehouden maar inmiddels weer vrijgelaten.



Reacties van lezers Het zou heel veel helpen om de ingang van de parkeerplaatsen aan de Oranjerivierdreef te maken en niet zoals nu om het hoekje. Dit zou een natuurlijke snelheidsremmer kunnen zijn. Het grootste probleem zijn de voorzieningen voor de bus en de kruising. Andere betere voorzieningen kunnen hierdoor niet gemaakt worden. Tiswa uit T Midden | 23-12-2016 21:47 uur

