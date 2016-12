RTV Utrecht zegt rode bank vaarwel

Door de nieuwsredactie · geplaatst: vrijdag 23 december 2016, 22:15 uur | update: 22:15 uur

PROVINCIE UTRECHT - De rode bank die jarenlang deel uitmaakte van de uitzendingen van ons nieuwsprogramma UVandaag is verleden tijd. Vrijdag was de studiosofa voor het laatst te zien bij ons op tv.



UVandaag blijft natuurlijk gewoon bestaan, maar ziet er volgend jaar iets anders uit. Er is geen plaats meer voor de bank.



We maakten een videoclipje met beelden van de bank door de jaren heen. De carrières van bekende presentatoren zoals Roos Moggré, Annechien Steenhuizen, Evelien de Bruijn, Sofie van den Enk en Annette Barlo startten op de rode sofa.



Vroeger vond de complete nieuwsuitzending plaats op de bank. De laatste jaren waren de zogenoemde 'bankgesprekken' een belangrijk onderdeel van UVandaag: presentatoren zoals Eva Brouwer, Rob van Dijk, Riks Ozinga en Margreet van Gils hielden er actuele nieuwsgesprekken en praatten met stamgasten.



Wat nu met de bank gaat gebeuren is nog niet bekend.



